Lulic in costante affanno, Acerbi perfetto: i voti di TMW

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roma-Lazio 1-1 (26’ Dzeko, 34’ Acerbi)

Strakosha 5 - Ci mette parecchio del suo in occasione dell’1-0 firmato Dzeko, con un’uscita incerta e in ritardo sull'attaccante della Roma. Poi, però, si riscatta almeno in parte con due-tre parate decisive.

Luiz Felipe 6,5 - Efficace nel primo tempo, quando la Roma attacca senza sosta e lui non sbanda facendosi sempre trovare pronto. Ammonito, Inzaghi lo toglie dal campo già nell’intervallo per evitare guai (Dal 46’ Patric 6,5 - Entra con lo spirito giusto e, dopo un contrasto dubbio con Kluivert in area di rigore - che brivido per i tifosi della Lazio! -, sventa un paio di situazioni pericolose con grande intelligenza).

Acerbi 7,5 - La solita certezza in area biancoceleste e, stavolta, pure in quella avversaria. Sfrutta il regalo di Pau Lopez con una zampata da bomber sulla linea di porta, poi salva su Dzeko con almeno un paio di interventi memorabili.

Radu 7 - Miracoloso anche lui su Dzeko, protegge le diagonali in anticipo e fa sentire tutta la sua esperienza nelle stracittadine.

Lazzari 5,5 - Costretto a fare quasi l’esterno basso di difesa per contenere l’altissimo Spinazzola, la Lazio sulla fascia destra non attacca mai.

Milinkovic-Savic 5,5 - In affanno così come tutti i suoi compagni nel primo tempo, un po’ meglio nella ripresa con un tiro da fuori che lambisce il palo. Ma non è certo questo il vero Milinkovic.

Leiva 6 - I suoi raddoppi sono sempre puntuali e preziosi, ma troppo spesso la Lazio va in difficoltà in mezzo al campo. Tanta quantità, poca qualità.

Luis Alberto 5,5 - Non brilla, anche a causa di qualche problema fisico. Mai al centro del gioco, non riesce a prendere per mano i compagni come suo solito e lascia il campo arrabbiatissimo al 70’ (Dal 70’ Parolo 6 - Entra nella fase clou del match senza sfigurare né fare la differenza).

Lulic 5 - Quando Under parte palla al piede, lui non riesce mai a prenderlo. In evidente affanno dall’inizio alla fine, tra i peggiori.

Correa 5 - Una fiammata dopo un’ora di gioco e poco altro. Non è ancora recuperato al 100% e lo si vede bene (Dal 75’ Caicedo s.v.)

Immobile 5,5 - Non pervenuto nel primo tempo, nella ripresa ci prova con un paio di tentativi telefonati che non spaventano Pau Lopez. Insufficiente anche lui, così come gli altri Fab Four di Inzaghi.