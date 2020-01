Machin: "Non so nulla della SPAL. Penso di rimanere a Pescara"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sirene dalla Serie A per José Machin, centrocampista del Pescara che negli ultimi tempi è stato accostato alla SPAL. Intervistato da Rete8, l'ex Roma sembra sorpreso: "Ho saputo solo oggi della notizia dell'interesse nei miei confronti della SPAL, non sapevo nulla. Io continuerò a pensare al Pescara e a raggiongere gli obiettivi che abbiamo. In passato dissero che rifiutai un'offerta".

Pescara fino a giugno?

"Penso di sì. Sto bene qui, non vedo l'ora che cominci il girone di ritorno. Io sono cresciuto in un ambiente dove vincere è l'unica cosa che conta, il mio obiettivo è andare in Serie A con il Pescara".