Mai temuto che saltasse il trasferimento? Chiesa: "La Juventus ha fatto un lavoro fantastico"

Hai temuto potesse saltare il trasferimento alla Juve e cosa hai pensato negli ultimi giorni? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Federico Chiesa, esterno della Juventus che nella conferenza stampa di presentazione ha risposto così: "Si è trattato proprio degli ultimi giorni di mercato, la Juve ha fatto un lavoro fantastico e devo ringraziarla. Ora c'è da pensare alle prossime partite di campionato che sono fondamentali, sia in campionato che in Coppa. C'è un po' di responsabilità ma io quando scendo in campo penso ad essere a disposizione del mister, qui è tutto nuovo, anche gli allenamenti, devo ancora imparare e sono davvero felice di essere qui. Il mister ci chiede una precisa disposizione in campo, la Juve è in costruzione ma noi scendiamo in campo per vincere ogni partita. Venendo dalla Fiorentina, il mister mi schiera in modo diverso ma dove mi chiede di giocare il mister io gioco".

