Maldini: "Aurier? Ne abbiamo parlato un anno fa. Attacco? Ci pensa Ibra a far crescere chi c'è"

Queste le parole di Paolo Maldini a Sky Sport prima di Milan-Cagliari:

Sulla stagione e il nuovo Milan e su Ibrahimovic: “Io credo che noi, come ho detto più volte, abbiamo costruito qualcosa in questa stagione, che deve avere continuità. Proseguire sulle basi che abbiamo creato. Zlatan è parte di questo progetto. Non sarà una trattativa facile, ma c’è l’intenzione di proseguire con lui”.

Se ci sarà un altro attaccante oltre a Ibra: “Con Ibra ci sentiamo a posto. Abbiamo Rebic, Leao, abbiamo tanti ragazzi giovani che, con Ibra, possono fare una crescita esponenziale. Questa è la nostra idea”.

Quanto è stato complicato l’ultimo periodo: “Quando si occupa un posto dirigenziale si adatta il carattere alle esigenze del ruolo. La pazienza deve essere alla base del calcio. Tutti vogliono risultati, soprattutto se sei al Milan. Cosa c’è bisogno? La qualità è quella cosa che ti fa ottenere risultati più facilmente. Abbiamo una maglia che pesa e i giocatori devono essere valutati non solo per le doti tecniche, ma anche per la personalità. Il lockdown, forse, ha fatto sbloccare diversi giocatori. Ma la crescita è iniziata prima del lockdown”.

Sull’unità dirigenziale: “Una delle condizioni per rimanere in un gruppo di lavoro, è condividere i progetti. C’è unità, altrimenti non sarei qua”.

Su Aurier: “Abbiamo parlato con il suo agente lo scorso anno. Pensiamo a finir bene la stagione, poi in queste tre settimane dobbiamo operare sul mercato”.