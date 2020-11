Maldini su Gattuso: "È ormai un allenatore completo. Ha la squadra più tecnica del campionato"

Paolo Maldini, a pochi minuti da Napoli-Milan, parla del suo rapporto col tecnico dei partenopei Rino Gattuso: "Rino è Rino, un allenatore completo ormai. Questa è la seconda esperienza ad altissimo livello. In quel momento era l'allenatore giusto per il Napoli, ha in mano la squadra più tecnica del campionato e sta facendo un lavoro pazzesco. Come uomo è sempre Rino, in genere tra noi parliamo della famiglia. Ci sono cose più importanti del calcio".