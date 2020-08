Man City-Lione 1-2 al 79'. Gli inglesi dominano, Dembélé li punisce in contropiede

vedi letture

Incredibile a Lisbona, il Lione torna nuovamente in vantaggio. In un momento di vero e proprio dominio del Manchester City i francesi si riprotano in vantaggio: Caqueret recupera una palla persa da Laporte, Thiago Mendes lancia in profondità e trova Dembélé che a tu per tu con Ederson va in rete: 1-2 al 79'.