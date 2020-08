Man City-Lione, formazioni ufficiali: sorpresa Eric Garcia per Guardiola

Di seguito le formazioni ufficiali di Manchester City-Lione:

Rispetto alla partita contro il Real Madrid Guardiola lancia in difesa Eric Garcia. 19 anni, il centrale spagnolo è alla sua seconda partita in Champions League. L'esordio avvenne lo scorso dicembre a Zagabria, contro la Dinamo in una partita che non aveva nulla da dire per i citizens e che stavolta mette in palio un posto in semifinale, traguardo raggiunto solamente una volta dalla squadra. Avanza in mediana Fernandinho e De Bruyne va a coprire il tridente offensivo. Fuori Foden. Rudi Garcia conferma in toto la formazione che ha giocato contro la Juventus, strappando la qualificazione

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Garcia, Laporte, Cancelo; Fernandinho, Rodri, Gundogan; De Bruyne, Sterling, Jesus. All. Guardiola

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet; Toko Ekambi, Depay. All. Garcia.. All. Garcia.

ARBITRO: Makkelie (Paesi Bassi)