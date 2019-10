© foto di Insidefoto/Image Sport

Quello di questa stagione è il Manchester United peggiore degli ultimi trent'anni. Grossi problemi in attacco, enormi in difesa nonostante l'acquisto di Maguire, il difensore più costoso di sempre. I Red Devils - sottolinea SportMediaset - puntano quindi a Kalidou Koulibaly. Insieme al centrocampista del West Ham, Declan Rice, è il difensore del Napoli il grande obiettivo del team di Manchester per la prossima stagione. Mandzukic ed Eriksen saranno gli obiettivi di gennaio, ma il Manchester sta già delineando una strategia di mercato per la prossima stagione. La dirigenza ha in mente solo questo piano, anche in caso di addio a Solskjaer, ovviamente in bilico per i risultati negativi ottenuti in questo avvio stagionale.