Man United, Solskjaer corteggia Pogba per allontanare la Juve

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Sun, il tecnico del Manchester United Ole-Gunnar Solskjaer, dopo aver ottenuto il sostegno da parte di tutto lo spogliatoio, avrebbe iniziato a pensare anche al futuro del club dove potrebbe essere confermato. Negli scorsi giorni il norvegese avrebbe parlato a lungo con Paul Pogba, confidandogli di voler costruire la squadra intorno alle sue qualità. Un modo per confermare la stima nei confronti del francese ma anche per provare ad allontanare le sirene che lo vedono nel mirino della Juventus in vista del prossimo campionato.