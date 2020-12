Manca poco alla sesta sfida dell'Inter contro il 'Gladbach: così i 5 precedenti

vedi letture

Primo bivio stagionale per l'Inter di Antonio Conte. Due punti nelle prime quattro giornate di Champions League, la squadra nerazzurra questa sera scenderà in campo al Borussia Park contro il 'Gladbach con l'obbligo di vincere se vuole ancora sperare nella qualificazione agli ottavi di finale.

La gara live su TMW

Quello di questa sera sarà il sesto incrocio tra le due squadre che prima della prima giornata di questa Champions League non si incontravano da oltre 40 anni. Il club tedesco ha vinto la Coppa UEFA 1978/79 dove ha battuto proprio l'Inter con un 4-3 complessivo (1-1 in casa, 3-2 in trasferta) nel secondo turno. L'Inter ha avuto la meglio nel primo incrocio, negli ottavi di finale della Coppa dei Campioni 1971/72. I nerazzurri in quell'occasione hanno vinto 4-2 l'andata a Milano e poi pareggiato 0-0 il ritorno a Berlino, partita ripetuta dopo la sconfitta per 7-1 dell'andata poi annullata (clicca qui per approfondire).

3/11/1971 - Inter-Borussia Mönchengladbach 4-2

1/12/1971 - Borussia Mönchengladbach-Inter 0-0

24/10/1979 -Borussia Mönchengladbach-Inter 1-1

7/11/1979 - Inter-Borussia Mönchengladbach 2-3

21/10/2020 - Inter-Borussia Mönchengladbach 2-2