Manchester United pronto ad abbracciare Khedira. Ma serve prima la risoluzione con la Juve

vedi letture

Non solo Douglas Costa, il Manchester United guarda in casa Juventus anche per rinforzare il centrocampo. Come riporta The Sun, i Red Devils sarebbero infatti sulle tracce del campione tedesco Sami Khedira, da settimane in trattativa coi bianconeri per la possibile risoluzione anticipata di contratto. Se l'ex Real Madrid dovesse liberarsi senza costi di cartellino, a Old Trafford - si legge - lo accoglierebbero a braccia aperte.