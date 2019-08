Manchester United, Solskjaer: "Sanchez non giocherà nelle riserve"

© foto di

Parlando in conferenza stampa, Ole Gunnar Solskjaer, manager del Manchester United, ha fatto il punto della situazione su Alexis Sanchez, attaccante cileno al quale nelle scorse ore sono state accostate le principali squadre italiane: "Alexis è un gran professionista, lavora duro ogni giorno e si impegna. Sui giornali si legge che è stato relegato nella squadra riserve: posso assicurarvi che non è così. Fa parte del gruppo ed è un gran giocatore, è a tre settimane di allenamento ed è quasi pronto, anche se però ora gli serve un po' di riposo. Non abbiamo tutti questi attaccanti perciò credo che giocherà più di quanto pensate. Ha grandi qualità".