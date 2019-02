Manchester United, spesa in Italia: nel mirino Koulibaly e Milenkovic

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Manchester United prepara la lista della spesa per la prossima stagione, con i Red Devils che guardano in Italia per rafforzare la difesa. Come scrive il Daily Mirror il primo obiettivo del club inglese è Kalidou Koulibaly. Il centrale del Napoli piace da tempo ai Red Devils, ma ha un prezzo molto alto: De Laurentiis infatti chiede almeno 100 milioni di euro. L'alternativa, più economica, porta alla Fiorentina, con il serbo Nikola Milenkovic nuovamente nel mirino del club allenato da Solskjaer.