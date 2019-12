© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il sorteggio che vedrà l'Italia impegnata a Euro 2020 con Turchia, Galles e Svizzera, il commissario tecnico azzurro, Roberto Mancini, ha parlato anche di chi potrà giocare titolare in attacco tra Belotti e Immobile: "È presto, dovremo vedere anche le condizioni in cui arriveranno all'Europeo. Vedremo al momento. Nelle partite di qualificazione non abbiamo avuto problemi. La squadra ha sempre giocato bene, creato tanto e segnato molto. Immobile, Belotti e gli altri spero continuino a fare gol".

