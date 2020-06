Mancini: "Coppa Italia magica dopo il Covid. Sarà una sfida molto equilibrata"

vedi letture

"La finale di stasera ha una sua magia, Napoli-Juve assegna il primo trofeo dopo la pandemia. Un segnale in più della vita che ritrova la sua normalità". Roberto Mancini, ct azzurro e vincitore in carriera di sei Coppe Italia e quattro da allenatore, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del match di oggi: "Mi aspetto una sfida molto aperta ed equilibrata perché il Napoli è più forte di quanto dice la classifica". Solo elogi anche per i due tecnici, con Gattuso che "è cresciuto di stagione in stagione" e non può essere ridotto a semplice motivatore. Anche per Sarri arrivano complimenti, per come "ha trasmesso le sue idee" visto che la squadra lo segue. Analizzando invece i campioni in campo, il solito Cristiano Ronaldo "trova più libertà partendo da sinistra" ma saprà trovare la posizione giusta anche partendo centrale mentre per il Napoli l'uomo decisivo potrebbe essere Mertens.