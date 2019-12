© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha parlato anche della corsa Scudetto nel suo intervento a Radio Rai durante la trasmissione Radio Anch'io Lo Sport: "Credo sia ancora presto. L'Inter sta facendo benissimo, si merita di essere in cima. Dispiace che non ci siano in lotta anche Napoli, Roma, Milan e Lazio. Sarebbe stato tutto molto più avvincente".

Clicca qui per l'intervista completa.