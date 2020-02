© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite degli studi di Sky Sport, il ct azzurro Roberto Mancini ha parlato così dei centrocampisti e degli attaccanti italiani in vista dell'Europeo: "Centrocampo? Stiamo seguendo tanti giocatori, anche se chiaramente la squadra è quasi fatta. Dispiace molto per Zaniolo, ma abbiamo tanti giocatori bravi e tecnici. In mezzo al campo siamo messi molto bene".

Attacco?

"Belotti forse è un po' in difficoltà visto il momento del Toro, Immobile invece sta facendo valanghe di gol. L'importante è questo".