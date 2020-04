Mandragora ricorda il debutto in A: "L'occhiolino di Gasp mi ha tolto tutta la pressione"

Intervenuto su Instagram insieme a Cronache di Spogliatoio, il centrocampista dell'Udinese Rolando Mandragora ha parlato del suo deubutto in serie A, arrivato quando era al Genoa: "Gasperini non è uno che parla molto, sia con i grandi che con i giovani, ma ti dà tanto come allenatore e come persona. Il mio esordio è arrivato contro la Juventus, giocavamo la sera e siamo andati al campo la mattina per la rifinitura. Andammo a pranzo in hotel e Burdisso e De Maio scherzavano con me: 'Oh, occhio che il mister ti fa giocare'. Avevo 17 anni e pensavo: 'Vuoi vedere che è arrivato il momento?'. Gasperini la formazione la dice allo stadio, siamo scesi negli spogliatoi, sentimmo il terreno di gioco. Tornammo negli spogliatoi e annunciò la formazione. Dissi: 'È davvero arrivato questo momento'. Gasp mi ha fatto l'occhiolino. Fortunatamente abbiamo vinto. Quell'occhiolino mi tolse pressione. Significò 'dai, credo in te'. C'era uno stadio pieno e lo avevo visto solo dalla panchina".