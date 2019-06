© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Mattino oggi in edicola fa il punto sul futuro di Kostas Manolas, centrale greco della Roma. Il club giallorosso sembra aver fatto un passo indietro nelle richieste per il giocatore: il ragazzo ha già detto sì al Napoli e la trattativa prosegue a oltranza. Occhio alle contropartite: perché se Dries Mertens non dovesse rinnovare col Napoli, allora i giallorossi potrebbero andare proprio all'assalto del giocatore belga come potenziale contropartita, sebbene per il momento tutti gli indizi portino ancora ad Amadou Diawara.