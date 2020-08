Manolas: "Ho scelto Napoli perché da 4 anni qui si gioca il miglior calcio d'Italia"

Nella sua intervista a La Repubblica, il difensore del Napoli, Kostas Manolas, ha parlato anche dei motivi che lo hanno spinto a passare al club azzurro l'estate scorsa: "Sono venuto a Napoli per vincere e l'ho scelto perché da 4 anni gioca il migliore calcio in Italia. Peccato solamente per il campionato, troppi punti persi all'inizio: in Champions ritorneremo molto presto".