© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli punta Kostas Manolas per la difesa. Sogna Kostas Manolas per la difesa. Solo che non è l’unico e l’ammissione di Aurelio De Laurentiis ha rilanciato la corsa al centrale greco. Gli azzurri pensano all’affare con cash più il cartellino di Amadou Diawara, che ha altri due anni di contratto in Campania. A Manolas pensa pure la Juventus: 36 milioni per la clausola sono cifra che i bianconeri vorrebbero trattare ma quello del centrale in uscita dalla Roma rischierebbe di essere l’ennesimo sgarro di mercato al Napoli. E poi c’è il Milan: che in attesa delle decisioni sul mercato e sull’Europa, ha già imbastito una trattativa per Manolas. Per questo l’ammissione di De Laurentiis ha un duplice effetto: aver fatto sognare i tifosi con una possibile coppia difensiva da Oscar. Ma ora deve anche stringere i tempi, perché le concorrenti si sono svegliate....