Maran: "Cragno, bravo Giulini. Cagliari sta lavorando bene per il futuro"

© foto di Federico Gaetano

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, intervenuto al consueto evento del Workshop annuale ha fatto il punto sulla stagione appena conclusa.

Rinnovo di Cragno fino al 2024. "Il presidente è stato bravo a fare la prima mossa, così da permettere al Cagliari di avere ancora a disposizione il nostro portiere. E' una garanzia e una bella notizia per i tifosi", le parole del mister.

Convocazione di Pavoletti, Cragno e Barella. "Questo non fa altro che aumentare il nostro orgoglio, avere tre calciatori in pianta stabile nel giro della nazionale fa sempre piacere. Vedere gratificato il loro lavoro equivale alla gratificazione del nostro lavoro".

Futuro del Cagliari? "Parlare obiettivi per la prossima stagione è presto, la società lavora in modo tale da non perdere i calciatori più importanti. Non bisogna perdere la spina dorsale, il club ha iniziato a lavorare bene per il prossimo campionato".

Ieri, dopo la gara contro l'Udinese, s'è visto un Maran arrabbiato. "Ieri ero arrabbiato per la gara, la nostra intenzione era quella di regalare una gioia ai tifosi. Fare bene ieri significava finire in una posizione diversa di classifica, anche meritata per le difficoltà attraversate nel corso del campionato. La salvezza è comunque arrivata in largo anticipo, un mese e mezzo fa avevamo 40 punti e avremmo volentieri salutato il nostro pubblico con una vittoria. Purtroppo non ci siamo riusciti".