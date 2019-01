© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Empoli: “Il ricordo della partita d'andata deve essere da stimolo per fare meglio. L'Empoli di Iachini concede poco, è una squadra battagliera, difficile fare paragoni con la squadra che abbiamo affrontato all'andata. Ci metterà nelle condizioni di giocare male, spetterà a noi trovare la velocità necessaria per colpirli nei loro punti deboli”.