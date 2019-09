Maran: "La rosa ampia dà grandi opportunità a me e al Cagliari"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla vigilia dell'anticipo di campionato contro il Genoa, il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche su alcuni singoli: "Un lusso tenere fuori Klavan, Birsa e Ionita fuori? È una rosa ampia che dà grandi opportunità a me e al Cagliari, poi chi va in campo sa che deve andare forte. Ma se dovessimo andare a vedere ogni volta chi non gioca la domenica precedente...io vedo una sana competizione e tutti vogliono dare una grossa mano. Domenica è stata la ripartenza che volevamo, ora dobbiamo dare una direzione dando continuità: la gara di domani deve diventare un'opportunità per tutti".

La doppietta di Ceppitelli che segnale è per il gruppo, dopo il ko di Pavoletti? "Stiamo lavorando tutti per aumentare le soluzioni di gioco e mettere tutti in condizione di andare a rete. Sappiamo che dobbiamo migliorare e dobbiamo farlo in fretta".

