Marani: "Gli ambienti forti si vedono. Milanello lo è, il Napoli si è sgonfiato all'ultimo"

Dagli studi di Sky, Matteo Marani ha analizzato l’ultima di campionato che ha visto il Milan qualificarsi alla Champions e il Napoli rimanere fuori: “Maldini ha fatto un discorso da grande dirigente, non puoi fare un ciclo se non hai la base di partenza della Champions. Gli ambienti forti li vedi nei momenti di difficoltà: quando cadi, fa la differenza la velocità con cui ti rialzi. E non è casuale: Milanello ha dimostrato mille volte di essere molto forte, credo che questa qualificazione sia stra-meritata da parte del Milan”.

Poi sulla gara del Napoli: “Una stagione condizionata dalle assenze, non possiamo giudicare il Napoli senza Osimhen e altri giocatori molto importanti. È mancato sul traguardo, ieri è stata una brutta partita: il Verona è stato superiore fisicamente e come motivazioni. È come se il Napoli si fosse sgonfiato: ha avuto un blackout nella partita che sembrava più facile. Non so quale sia stato il motivo, ma dall’inizio della partita c’è stata la percezione che il Napoli non fosse in campo”.