Marchegiani: "Conte ha capito il limite della sua Inter. E il gol di Hakimi arriva in contropiede..."

Presente negli studi di 'Sky', l'ex portiere Luca Marchegiani ha analizzato l'ottimo momento di forma dell'Inter, squadra che contro lo Spezia ha conquistato la sua sesta vittoria consecutiva in campionato: "Conte ha capito che questa squadra non riesce a superare agilmente alcune difficoltà, va in affanno contro le squadre che si chiudono in difesa. Non ha il grimaldello, se non con la forza fisica. E allora lascia che gli avversari possano uscire e non a caso il gol di Hakimi arriva in contropiede. Ma questo che vuol dire? Vuol dire che è bravo, ha capito che in questo momento le avversarie devono aprirsi per permettere alla sua Inter di essere pericolosa e lui le invoglia ad aprirsi".