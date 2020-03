Marchisio sul ritorno di Pogba alla Juve: "Rinascerebbe. E' un grande"

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale, ospite delle colonne di Tuttosport,ha commentato l’ipotesi di un ritorno in bianconero di Paul Pogba: “Sarei contentissimo! Gli dissi che sbagliava ad andare a Manchester e che, se proprio voleva cambiare, avrebbe dovuto scegliere la Spagna. Detto ciò, un suo ritorno sarebbe estremamente positivo, Paul rinascerebbe nell’ambiente che più ama e che più lo coccola. E darebbe tantissimo alla Juventus, che avrebbe bisogno di uno come lui là in mezzo: è un grande professionista”.