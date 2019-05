Marco Giampaolo rischia l'anno sabbatico

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marco Giampaolo dopo il rocambolesco pareggio della sua Sampdoria contro il Parma è stato piuttosto chiaro: "Basta anonimato, è giunto il momento di alzare l'asticella". Sul finire della sua terza stagione blucerchiata, il tecnico del Canton Ticino è stufo di galleggiare a metà classifica. Di produrre plusvalenza più che risultati perché, dopo due campionati conclusi al decimo posto, la Samp al 99% chiuderà questa Serie A al nono posto. Un piccolo passo in avanti, troppo piccolo per Giampaolo.

Cosa può garantirgli la Sampdoria? Presto ci sarà un incontro con i dirigenti. Giampaolo ha chiesto alla società di presentargli un progetto più ambizioso rispetto a quello degli ultimi anni, chiamando così allo scoperto Massimo Ferrero: "Sono disposto anche a un anno sabbatico senza le garanzie necessarie", ha detto il tecnico blucerchiato. A cui la società vorrebbe rinnovare il contratto, ma a cui difficilmente - in una fase in cui proliferano voci e trattative su un possibile cambio di proprietà - possono arrivare garanzie in questo senso.

Dove può andare? Come tecnico è molto apprezzato, a Genova ma non solo. Piace la sua capacità di dare una identità alle sue squadre: c'è riuscito con l'Empoli, c'è riuscito con la Sampdoria. Ma il nono posto di questa stagione sarà il miglior piazzamento della sua carriera e questo aspetto non passa in secondo piano, soprattutto agli occhi delle big.

Ad oggi, la Roma è l'ipotesi più plausibile. Ma non è la prima scelta per il club giallorosso, nemmeno la seconda. Così come non è una prima scelta per il Milan, società che ha già comunicato il divorzio da Gennaro Gattuso al termine di questa stagione. Tutto dipende dal domino delle panchine, da come si svilupperò il valzer degli allenatori e quanti (e quali) club comprenderà: ma ad oggi - col rapporto con la Samp ai minimi storici - per Giampaolo più probabile l'anno sabbatico rispetto al salto in una big.