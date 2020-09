Marin, primo rumeno nella storia del Cagliari: "E' un onore, non ho esitato a scegliere questo club"

Conferenza stampa di presentazione, quest'oggi, per il nuovo giocatore del Cagliari, Razvan Marin: "Ho scelto Cagliari perché mi ha dato la possibilità di giocare in un campionato competitivo a livello europeo - ha sottolineato il giocatore - quindi non ho esitato".

Conosceva già Cagliari? Ci parli della sua esperienza all'Ajax.

"Sapevo una serie di cose su Cagliari e la Sardegna, ma ancora di più sulla Serie A da altri calciatori rumeni. Per quanto riguarda l'esperienza all'Ajax ho imparato tanto, non ero felice perché giocavo poco ma è normale in una squadra come quella. Sono felice però di aver giocato là e aver aumentato la mia esperienza".

C'è emozione per essere il primo rumeno della storia del Cagliari?

"Per me è un onore vestire questa maglia, sono felice di essere il primo rumeno a indossarla e mi impegnerò per dare il meglio".

