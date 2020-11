Marlon: "La violenza delle favelas mi ha fortificato. Ora punto all'Europa col Sassuolo"

Marlon, difensore del Sassuolo, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport dove ha parlato del presente in neroverde ma anche della sua vita in Brasile quando era piccolo: "Io mi aspettavo questo secondo posto perché il lavoro del mister aveva fatto crescere molto la squadra. Ora dobbiamo essere bravi a mantenere questo livello fino in fondo. La Champions? Io credo che potremmo puntare all'Europa League. Proveremo a chiudere tra le prime sei/sette, possiamo crescere ancora in questa stagione". Poi sulla sua infanzia: "Ho visto e vissuto diversi episodi di violenza. A 12 anni mi è capitato di finire in mezzo a scene in cui la polizia sparava ai ladri e a volte qualcuno rimaneva in terra. Sono esperienza non facili che però mi hanno fortificato".