Marotta: "Presidenza FIGC? No, sono legato all'Inter fino al 2027 e sto bene"

vedi letture

Intervistato dalla Domenica Sportiva dopo Inter-Napoli 1-1, l'ad nerazzurro Giuseppe Marotta risponde anche a una domanda relativa a una sua possibile presidenza FIGC: "No, sono legato fino al 2027 con l'Inter e mi trovo benissimo. È chiaro che nel 2027 avrò anche 70 anni e potrei dedicarmi sì allo sport, nell'ambito magari di tematiche sociali e nella valorizzazione dei nostri giovani che ancora non riescono a svolgere l'attività secondo i canoni giusti. Lo farei con grande divertimento. Una responsabilità come quella in Federazione non mi interessa, pur guardando con grande rispetto al ruolo di presidente".

Chiosa sulla situazione legata a Oaktree: "È una domanda di pertinenza della proprietà. Non entro nel merito. La proprietà è presente e non abbiamo nessun problema. Gestiamo la società con tranquillità e stiamo programmando il futuro. Sono certo che questa tematica sarà affrontata dal presidente al più presto, per il bene e la storia dell'Inter, nel rispetto dei tifosi".