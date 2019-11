Marotta replica a Conte: "La pensiamo come lui. Serve un po' di tempo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prima risposta ufficiale dell'Inter dopo la conferenza stampa di Dortmund di Antonio Conte, che anche ieri è tornato a parlare di mercato estivo superficiale. Arriva dall'amministratore delegato Giuseppe Marotta, che ha parlato ai microfoni di 'Sky' pochi minuti prima del fischio d'inizio della sfida contro l'Hellas Verona: "Conosco molto bene Antonio, è severo ed esigente. Ha una cultura della vittoria molto forte e pronunciata. Nel contenuto di quello che ha detto siamo tutti allineati, la ricerca dell'eccellenza e della vittoria è in tutti. Tutto è migliorabile ed è perfezionabile, ma ci vuole un attimo di tempo. La prima occasione per puntellare meglio la rosa è il mercato di gennaio, e valuteremo le opportunità. Lavoriamo insieme e con grande serenità per portare in alto l'Inter".

A breve l'intervista integrale a Giuseppe Marotta