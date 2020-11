Martinez su Lukaku: "All'Inter il suo gioco è maturato. Ora è al top della sua carriera"

Il ct del Belgio Roberto Martinez in un’intervista rilasciata a Talksport si è soffermato sulla crescita di Romelu Lukaku che conosce fin dai tempi dell’Everton: “Il nostro rapporto nasce quando lui era un giovane appena arrivato in Inghilterra in prestito. Facemmo uno sforzo enorme per trattenerlo a titolo definitivo tanto che divenne il giocatore più costoso. In tutti questi anni non ha mai perso la sua eccezionale capacità di segnare gol, ma ora vedo una maturità maggiore nel suo modo di giocare. - continua Martinez – Al Manchester United voleva disperatamente vincere e si è assunto molte responsabilità prendendosi probabilmente anche molte colpe, secondo me spesso ingiuste. All’Inter invece è al centro del progetto e sta vivendo il miglior momento della sua carriera”.