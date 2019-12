© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"In un derby mandai Materazzi all'ospedale. Lo aspettavo da 4 anni" . Questo l'aneddoto raccontato da Zlatan Ibrahimovic nell'intervista rilasciata a GQ. Via Instagram, non ha tardato ad arrivare la risposta dello stesso Marco Materazzi, che ha pubblicato un'immagine dell'esultanza post Triplete (nello specifico, con la Champions League nelle mani di capitan Zanetti), vinto dall'Inter proprio l'anno successivo alla cessione di Ibra. "Veni... Vidi.... Vici!!! - Si legge nel post - Sempre e comunque GRAZIE Ibrahimovic. Senza di te non l’avremmo mai VINTA".