Mauro non ci sta: "Juve, stagione girata dall'espulsione discutibile di Milik con l'Empoli"

Se la Juventus non può più dire la sua per la lotta Scudetto con l'Inter molto dipende dai risultati negativi macinati contro Empoli, gli stessi nerazzurri, l'Udinese e il Verona. Questo secondo il parere di Massimo Mauro, ex centrocampista bianconero che ha definito "discutibile" l'espulsione di Milik nella gara interna con gli azzurri, sottolineando come questo episodio abbia influenzato drasticamente la stagione della Vecchia Signora.

"Sinceramente vedo diversi giocatori che non hanno più la condizione di forma dei precedenti due mesi, che ritengo siano stati meravigliosi: la squadra vinceva, segnava tanto e giocava anche molto bene. Poi, d’incanto, la stagione è girata sull’espulsione, secondo me molto discutibile, patita in avvio di gara contro l’Empoli: da quel pareggio in poi, il rendimento è calato in maniera quasi inspiegabile", le parole di Mauro rilasciate a Tuttosport.