Mavididi: "Quando la Juventus ti vuole come fai a rifiutarla?"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stephy Mavididi, attaccante della Juventus Under 23, parla così alla BBC della sua scelta di vestirsi di bianconero: "È stata una settimana piena di emozioni. La scorsa estate sono tornato all’Arsenal per la pre-season e mi è stato detto che per me sarebbe stato difficile trovare spazio nella prima squadra. Il mio tempo all’Arsenal era finito, sono stato lì per otto anni, ma poi la Juventus ha chiamato per me ed è stato bellissimo. Ho parlato con uno scout che mi ha detto di avermi seguito per tre ani, mi è piaciuto quello che ci siamo detti. Quando la Juventus ti vuole come fai a rifiutarla? Non ci ho pensato due volte. Mi piaceva il progetto, pensavo che sarei solo potuto migliorare, allenarmi con grandi calciatori e imparare più che potevo. È stata un’opportunità grandiosa e l’ho colta. L'esordio? Mi ricordo prima della partita, sono stato l’ultimo a uscire dallo spogliatoio e Allegri mi ha chiesto se ero pronto. Al 69’ sono entrato in campo e ho fatto il mio debutto, è un giorno che non dimenticherò mai".