Mayoral e la foto col cartonato di Totti nel 2017: "Incredibile, tutte le strade portano a Roma"

vedi letture

Dalla foto col cartonato di Totti alla possibilità di farne una dal vivo, che magari si materializzerà a breve per Borja Mayoral. L’attaccante iberico, arrivato alla Roma in questa sessione di mercato, ha infatti pubblicato su Twitter un’immagine che scattò nel 2017, quando si trovava a Roma, negli spogliatoi giallorossi, impegnato con la Spagna Under 21 contro i pari età dell’Italia. “Qualche anno fa ho scattato questa foto con la leggenda Francesco Totti, in quello che, senza saperlo, sarebbe diventato il mio nuovo stadio. Oggi sono qui. Tutte le strade portano a Roma”.