La Lega Serie A dovrà risolvere la grana Mediapro. Il gruppo catalano chiede un risarcimento per 200 milioni, questo a seguito dei continui rinvii da Via Rosellini sulla proposta di 1.3 miliardi per i diritti TV del triennio 2021-2024. Rinvii dettati dai dubbi sulla consistenza finanziaria dell'azienda e per questo Mediapro, che ha già versato una caparra da 64 milioni, ritiene che la questione possa provocare dei danni d'immagine. Già la scorsa estate era stata la Lega ad avviare una causa legale per chiedere a Mediapro un risarcimento da 450 milioni, ossia la differenza tra quanto offerto dai catalani per il triennio 2018-2021 e quanto incassato da Sky e DAZN dopo la mancata presentazione della fideiussione.