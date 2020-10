Meglio lei e Serena o Lautaro-Lukaku all'Inter? Klinsmann: "Mi rivedo molto nell'argentino..."

Intervistato da La Gazzetta dello Sport nel giorno di Inter-Borussia Mönchengladbach, mister Jurgen Klinsmann ha ricordato anche la sua avventura da calciatore in nerazzurro. "Meglio Klinsmann-Serena o Lautaro-Lukaku?", la domanda della rosea. "Ah... guardi, le dico una cosa: mi rivedo in Lautaro, certamente più in lui che in Lukaku. Tra di loro durante le partite noto un grande feeling, si percepisce anche da fuori, sono la certezza più grande di questa Inter", la risposta un po' evasiva del campione tedesco.