Mercato in arrivo, le esigenze delle big con l'Inter in prima fila

Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si dice che il calcio non sia una scienza esatta. Che le equazioni non sempre diano il risultato atteso alla vigilia, e certamente per ciò che riguarda il rettangolo verde gli assunti di cui sopra sono veritieri. Ciò che è allo stesso modo indubitabile, però, è che la sosta della metà di novembre coincida con il vero start up dei movimenti sottotraccia destinati a deflagrare, tra qualche settimana, in vere trattative di mercato. L’obiettivo è evidentemente quello di precorrere i tempi, cercando di anticipare le esigenze manifestate dalle società di casa nostra e farle coincidere con i profili su cui verterà il lavoro dei dirigenti incaricati di tramutare in realtà questi sogni di mezzo autunno. Il viaggio di Ausilio a Londra identifica nell’Inter la protagonista annunciata: c’è un in..Contentabile da rendere felice e c’è una rosa da rendere competitiva. Sì all’usato sicuro alla Matic, senza investimenti esagerati, no ad ultratrentenni troppo costosi. Allora attenzione a Kulusevski: ideale per età, rendimento, fisico e piedi. E soprattutto attualmente in sospeso tra Atalanta e Parma, ovvero due delle squadre che vantano i rapporti più fruttuosi con Zhang e Marotta.

In casa Juve si punterà allo sfoltimento, più che agli innesti, vista la magnificenza della rosa di Sarri. Ed allora le idee potrebbero riguardare squadre in cerca di soluzioni: uno come Mandzukic al Milan farebbe comodo, ma lasciando il campo delle supposizioni, a Demiral i rossoneri avevano davvero pensato in estate. Rossoneri che drizzeranno le antenne su scontenti di lusso, alla ricerca di profili utili a cercare di salvare una stagione nefasta: Xhakha in rotta con l’Arsenal ed i buoni uffici di Gazidis potrebbero contribuire. Il Napoli dovrà disinnescare le bombe che ha al proprio interno, prima di pensare agli innesti possibili, mentre la Roma dovrà spegnere il fuoco di Florenzi, e fornire a Fonseca gli appigli sul mercato che il portoghese si è meritato. Senza dimenticare le suggestioni, passate e future, che promettono di riportarci al tema iniziale, e sovvertire ogni pronostico una volta che avranno modo di scendere in campo.