Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 novembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

DYBALA HA DUE MESI PER RIPRENDERSI LA JUVENTUS, ALTRIMENTI A GENNAIO PUO' DIRE ADDIO. PIRLO VUOLE UN REGISTA: OBIETTIVO LOCATELLI. MILAN, IDEA MARCUS THURAM PER L'ATTACCO. KESSIE VERSO IL RINNOVO. INTER, NEI PROSSIMI GIORNI IL RINNOVO DI D'AMBROSIO. TORNA DI MODA JUNIOR FIRPO. DE PAUL E MALINOVSKYI PER IL DOPO ERIKSEN. ROMA, TRATTATIVA CON IL GREMIO PER LA CESSIONE DI PASTORE. FIORENTINA, PRANDELLI TRAGHETTATORE: A GIUGNO ASSALTO A SARRI O JURIC

Il finale di partita contro la Lazio ha lasciato diverse scorie su Paulo Dybala. L’argentino della Juventus, scrive SportMediaset, va recuperato soprattutto dal punto di vista psicologico-umorale, visto che non si sente centrale nel progetto di Andrea Pirlo e avverte scetticismo intorno a sé. In questo contesto, si inserisce anche la trattativa per il rinnovo di contratto della Joya, con le parti che restano al momento molto distanti soprattutto perché la stessa Juventus non ha intenzione di assecondare le alte richieste del suo entourage. Il suo futuro, spiega l’emittente, dovrebbe comunque decidersi nell’arco dei prossimi due mesi: in questo lasso di tempo Dybala dovrà riprendersi tecnicamente la Juventus, ma pure abbassare in parte le proprie pretese per arrivare al rinnovo. Se così non dovesse essere, l’ipotesi di un addio già a gennaio non sarebbe da escludere, col Real Madrid che non ha mai smesso di seguire il giocatore.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in vista del prossimo mercato di gennaio Manuel Locatelli è l'obiettivo principale per la Juventus in cerca di un regista che possa svolgere al meglio la doppia fase, sia in marcatura che in impostazione del gioco. Cambierebbe la vita di Pirlo che infatti lo aveva inserito in lista in estate insieme a Dzeko. Ma se da una parte Morata ha fatto dimenticare il bosniaco con ottime prestazioni, nessun centrocampista a disposizione ha le caratteristiche del giocatore del Sassuolo. I bianconeri avrebbero bisogno anche di un laterale sinistro, ma i conti non tornano e probabilmente ci sarà spazio per una sola operazione e la priorità non può altro che essere il regista.

L’avvio di stagione di Marcus Thuram ha stupito un po’ tutti. Sicuramente l’Inter ed il Real Madrid che se lo sono trovate davanti in Champions League, ma pure il ct francese Didier Deschamps che lo ha convocato in Nazionale. Juventus, Barcellona e Manchester City si sono interessate al figlio d’arte, ma secondo la Bild ora anche il Milan ha messo gli occhi su di lui. La duttilità dell’attaccante del Borussia Moenchengladbach piace a Stefano Pioli, visto che può giocare punta centrale ma pure esterno d’attacco e non è escluso che nei prossimi mesi i rossoneri non facciano un tentativo per lui.

Franck Kessie e il Milan, prove di futuro ancora insieme. Contatti in corso per il rinnovo del contratto. Si va verso il prolungamento fino al 2024. Manca ancora l’intesa definitiva, ma c’è l’idea di tutte le parti di continuare insieme. Possibili nuovi contatti durante questa settimana della sosta.

Danilo D’Ambrosio e l’Inter. Avanti insieme. Il difensore rinnoverà nei prossimi giorni il suo contratto per un’altra stagione rispetto all’attuale scadenza. Si proseguirà quindi fino al 2022. Accordo tra le parti, mancano solo le firme. D’Ambrosio e l’Inter continuano insieme, per scrivere ancora belle pagine a tinte nerazzurre.

Come si legge sulle pagine del Mundo Deportivo, il Barcellona ha bisogno di fare cassa e per questo sta pensando a qualche cessione. Uno dei giocatori che potrebbe finire sul mercato è Junior Firpo e secondo il quotidiano iberico il giovane talento è di nuovo nel mirino dell'Inter: il laterale, si legge, potrebbe presto trasferirsi in serie A. Ci sono già stati i primi contatti fra Inter e Barcellona, con il club nerazzurro che si era già interessato a Firpo in estate nell'ambito dell'affare Lautaro Martinez.

L'Inter pensa già al dopo Eriksen e torna a pensare a Rodrigo De Paul, centrocampista dell'Udinese che era già finito nel mirino nerazzurro nelle ultime due sessioni di mercato. Questa potrebbe essere la volta buona, con i nerazzurri pronti a mettere sul piatto il cartellino di Pinamonti pur di arrivare all'argentino. L'alternativa porta al nome di Malinovskyi, che Ausilio segue sempre con maggiore interesse e che potrebbe portare in dote i gol che mancano alla squadra di Conte.

Dopo aver trattato senza successo Gaston Ramirez con la Sampdoria, il Gremio continua a guardare in Italia per rinforzare la propria squadra. L’emittente Radio Grenal parla infatti di contatti in corso tra la Roma ed il club brasiliano per Javier Pastore, giocatore rientrato in queste ore in Italia dopo l'operazione all'anca. Resta da capire se lo stesso Gremio ha risorse economiche sufficienti per chiudere l’operazione, in tal caso potrebbero arrivare novità in merito a stretto giro di posta.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, per il momento Cesare Prandelli prende il posto di Beppe Iachini come semplice traghettatore e con l'obiettivo del club di cambiare ancora nel corso della prossima estate. I dirigenti avrebbero puntato volentieri su Juric prima che arrivasse la conferma di Iachini da parte di Commisso e proveranno a puntare sull'attuale tecnico dell'Hellas Verona, o su un big tra Sarri e Spalletti anche al termine di questa stagione. Prandelli lavorerà sereno senza il patema di doversi conquistare la conferma, ma è chiaro che più arriverà in alto e più sarà facile ridiscutere il suo ruolo anche in vista del futuro.

PSG, NEYMAR VUOLE RINNOVARE E AIUTA IL CLUB A CERCARE NUOVI INNESTI. CHELSEA, GIROUD PUO' PARTIRE A GENNAIO. TOTTENHAM, PER IL RISCATTO DI BALE POTREBBERO BASTARE 15 MILIONI.

Neymar non lascia ma raddoppia, verrebbe da dire. La stella brasiliana era data in partenza dal Paris Saint-Germain nell'ultima sessione di mercato con le big europee che si erano già mosse per accaparrarsi il giocatore. Secondo quanto riporta Telefoot, l’attaccante avrebbe dato piena disponibilità al club della capitale francese per un rinnovo di contratto. Non solo, sempre secondo l’emittente, starebbe aiutando il club a trovare nuovi innesti per la prossima campagna acquisti.

Ancora in bilico il futuro di Olivier Giroud al Chelsea. L’attaccante francese, nell’ultima finestra di mercato, era stato a lungo accostato all’Inter, alla ricerca di un vice Lukaku. Alla fine il giocatore è rimasto a Londra ma potrebbe valutare un trasferimento nella finestra di gennaio. Secondo quanto riporta Football London, Giroud vorrebbe trovare più spazio per assicurarsi la convocazione da parte di Deschamps per i prossimi Europei in programma nel 2021.

Potrebbe diventare presto definitiva la permanenza di Gareth Bale al Tottenham. L'esterno gallese, nell’ultima finestra di calciomercato, ha fatto ritorno agli Spurs in prestito dal Real Madrid. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Mundo Deportivo, il club londinese potrebbe già pensare di riscattarlo dalle Merengues per una cifra pari a 15 milioni di euro.