Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 ottobre

Giornata che ha visto molte voci intorno all'arrabbiatura da parte di Paulo Dybala a causa degli zero minuti disputati nel match contro il Crotone nell'ultimo turno di campionato. Il giocatore si sarebbe sfogato direttamente con Fabio Paratici e a confermare la sua rabbia ci ha pensato direttamente il tecnico Pirlo in conferenza dichiarando: "Ci ho parlato ieri, con lui come con tutti. Era un po' arrabbiato per non essere entrato sabato, ma non scordiamoci che viene da 3 mesi di inattività ed è stato chiuso in camera 10 giorni in Argentina con un virus intestinale". Anche sul fronte rinnovo, niente di nuovo all'orizzonte, con il suo agente che sta aspettando da settimane una chiamata da parte del club.

Contatti in corso tra il Milan e l'entourage di Florian Thauvin, attaccante in scadenza nel 2021 con il Marsiglia. A gennaio il giocatore potrà firmare a parametro zero, anche se non è da escludere che i rossoneri anticipino le mosse per averlo subito visto l'interesse anche da parte di Atalanta e Roma.

L'ombra di Massimiliano Allegri continua ad aleggiare sulla testa di Simone Inzaghi, con la Lazio che non ha un rendimento all'altezza delle aspettative e Lotito che sta pensando a un possibile avvicendamento con l'ex tecnico della Juventus. A riportarlo è Il Messaggero.

Bruno Peres è stato vicino a vestire la maglia dello Spartak Mosca nelle ultime ore di calciomercato. I giallorossi chiedevano 2 milioni di euro contro i 500mila più bonus proposti dai russi. Inizialmente la società di Friedkin aveva dato il consenso anche davanti alla proposta al ribasso, salvo poi far saltare tutto nelle ultime ore.

Secondo Sport Mediaset è sempre più probabile un addio anticipato dall'Inter da parte di Christian Eriksen. Il giocatore, scontento di come sta andando l'avventura interista, piace molto al PSG, con il club parigino che tornerebbe alla carica dopo l'interessamento precedente al passaggio del danese all'Inter.

Giuseppe Riso, agente di Petagna, ha parlato dello scarso minutaggio dell'attaccante tra le fila del Napoli: "Il Napoli ha rifiutato delle offerte per Andrea, non ha mai avuto dubbi. Secondo me Petagna è un giocatore veramente unico, in Europa in pochi hanno le sue caratteristiche. Poi sarà il campo a parlare. Probabilmente ancora non è stata percepita la potenzialità di Andrea che è molto alta, specie quando attorno hai Mertens, Insigne, Osimhen. Lui saprà fare gol".

Il Ceará ha ufficializzato sul proprio sito l’arrivo dall’Udinese dell’attaccante Felipe Vizeu, classe ‘97, in prestito fino al giugno del 2021. Il brasiliano torna così in patria, dove ha vestito le maglie di Flamengo e Gremio, dopo l’esperienza all’Akhmat Grozny in Russia.

IL MAN UNITED SUL NUOVO FIGO. IL BARCELLONA VUOLE RINNOVARE IL CONTRATTO DI LENGLET. GUERRERO RESCINDE CON IL REAL BETIS. L'EX NAPOLI DE GUZMAN SI ACCASA ALL'OFI CRETA.

Il Manchester United è interessato al giovane Luis Gomes di proprietà dello Sporting Lisbona. Il 16enne, che ha firmato la settimana scorsa il suo primo contratto da professionista, viene considerato in patria il nuovo Luis Figo.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe avviato i primi contatti per il rinnovo di contratto di Clement Lenglet, arrivato nel 2018 per 40 milioni di euro dal Siviglia.

Nel pomeriggio di ieri è arrivata la notizia che le strade di Francis Guerrero (24) ed il Betis Siviglia si separano. Il terzino destro ha risolto il contratto con il club andaluso.

La scorsa stagione Guerrero ha giocato con l'Almeria ed è alle prese con un infortunio al ginocchio.

Jonathan De Guzman riparte dalla Grecia. Il centrocampista olandese, che in Italia ha vestito le maglie di Napoli, Carpi e ChievoVerona, ha firmato un contratto con l'OFI Creta