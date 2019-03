Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 marzo

© foto di Federico Gaetano

FIORENTINA, TUTTI PAZZI PER CHIESA. UDINESE, IL NAPOLI IN PRESSING PER DE PAUL. GONZALEZ LASCIA IL BOLOGNA E VOLA IN MLS. INTER, IL MANCHESTER CITY CI RIPROVA PER SKRINIAR. E LA ROMA VALUTA DUE NOMI PER LA PANCHINA - Tutti pazzi per Federico Chiesa. Come si legge sulle colonne di Repubblica di ieri, le probabilità che il talento viola lasci Firenze in estate sono alte, ed ogni giorno aumentano le pretendenti: oltre a Juventus, Inter e Roma infatti, anche Liverpool e Bayern Monaco hanno messo nel mirino il figlio d'arte viola. Klopp ha chiesto ai suoi dirigenti di informarsi su Federico, che potrebbe essere l'esterno d'attacco perfetto per il gioco del Liverpool. Il Bayern vuole un esterno offensivo in grado di spaccare la partita in qualsiasi momento, con i tedeschi che in estate, come detto dal presidente Hoeness, sono pronti a spendere come non mai per ricostruire la rosa del Bayern.

Mentre l’Udinese in estate perderà Rodrigo De Paul. Ci pensano Inter e Milan, ma una pista che prende piede porta al Napoli. Gli azzurri nelle prossime settimane potrebbero tentare il blitz decisivo e provare quindi a giocare d’anticipo.

Giancarlo Gonzalez dice addio alla Serie A. La nuova avventura si chiama MLS. Los Angeles Galaxy. Il difensore lascia quindi il Bologna, pronto per vivere una nuova esperienza. Da un difensore ad un altro. Milan Skriniar piace molto al Manchester City. Possibile che il giocatore resti all’Inter, ma Guardiola è in forte pressing. E l’Inter - che a fine anno dirà addio a Miranda - intanto studia Tonali del Brescia. Un possibile rinforzo per il centrocampo che verrà. Con la Juve che resta vigile. Il Milan si muove per il rinnovo di Rodriguez. E infine la Roma: Jardim e Biella le idee per la panchina. E per la porta piace Cragno...

PSG, A SORPRESA PUÒ RINNOVARE TUCHEL. DINAMO BUCAREST, ARRIVA KABASHI DALLA VITERBESE. BARCELLONA, INSERIMENTO DEL REAL MADRID PER DE LIGT - Stagione fallimentare in Europa, ma progetto che continua. Il PSG lavora a sorpresa al rinnovo di Tuchel. Contatti in corso, prolungamento che può arrivare nelle prossime settimane. Intanto la Dinamo Bucarest guarda in Italia: nei prossimi giorni arriverà Elvis Kabashi dalla Viterbese, contratto fino al 2020. Mossa di disturbo invece dal Real Madrid nei confronti del Barcellona. Contatti per De Ligt dell’Ajax. Ma la destinazione blaugrana sembra ancora la più accreditata. Il futuro di De Ligt, molto probabilmente, sarà al Barça.