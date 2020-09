Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 24 settembre

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

COLPO DEL CAGLIARI, PRESO GODIN: CONTRATTO FINO AL 2023. CANDREVA LASCIA L'INTER E PASSA ALLA SAMPDORIA: TRIENNALE CON OPZIONE. ORA ACCELERATA PER DARMIAN. JUVENTUS, ANCHE IL MANCHESTER CITY PENSA A RUGANI: IL PREZZO RIMANE 20-25 MILIONI. NAPOLI, VECINO È STATO PROPOSTO DALL'INTER. PUÒ ARRIVARE SOLO A CONDIZIONI MOLTO VANTAGGIOSE. LAZIO, ASSALTO A DRAXLER PER L'ATTACCO. OFFERTO UN QUINQUENNALE, MA SERVE L'ADDIO DI CAICEDO. MILAN, CONTATTI COSTANTI CON IL LIONE PER LA CESSIONE DI PAQUETÀ. FIORENTINA, COMMISSO AVVISA L'INTER: PER MILENKOVIC SERVONO 45 MILIONI DI EURO.UDINESE, PEREYRA A UN PASSO DAL RITORNO IN BIANCONERO. BOLOGNA, PRESO HICKEY A TITOLO DEFINITIVO DALL'HEART OF MIDLOTHIAN. SPEZIA, ARRIVA AGOUME IN PRESTITO DALL'INTER. SAMPDORIA, CEDUTO CHABOT ALLO SPEZIA: PRESTITO CON DIRITTO. C'È ANCHE IL CONTRORISCATTO. GENOA, ADDIO EL YAMIQ. IL MAROCCHINO PASSA AL VALLADOLID DI RONALDO

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Inter il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Diego Godín: il forte difensore uruguaiano ha sottoscritto un accordo che lo lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2023.

Antonio Candreva saluta l'Inter e passa alla Sampdoria. L'esterno nerazzurro si era già convinto nei giorni scorsi e dopo le ultime riflessioni in merito fra i club il classe '87 passerà a titolo definitivo alla corte di Claudio Ranieri. Con la Samp, Candreva firmerà un contratto triennale con opzione per il quarto anno e andrà a percepire uno stipendio da 1,7 milioni di euro di parte fissa che con i bonus potrebbe superare i 2 milioni.

Un entra, un altro esce. E' la legge di mercato che in questi giorni regola le operazioni dell'Inter. E' stato così per la trattativa che ha portato Arturo Vidal a Milano, affare definito solo dopo la cessione di Diego Godin al Cagliari. E sarà così anche per Matteo Darmian: l'Inter ha impostato questa operazione col Parma già diversi mesi fa, come confermato dal nuovo ds del Parma Marcello Carli proprio ai nostri microfoni, e adesso con l'accelerata per la cessione di Antonio Candreva alla Sampdoria è pronta a ratificare accordi già presi.

Negli scorsi giorni, alcune squadre di Premier League hanno effettuato dei sondaggi per il difensore della Juventus Daniele Rugani. Newcastle, Leeds e Manchester City si sono informati sulla possibilità che il centrale 26enne possa lasciare Torino nel corso degli ultimi giorni di mercato. Paratici non chiude la porta in faccia a nessuno, però la richiesta non si smuove dai 20-25 milioni di euro richiesti per tutto il corso dell'estate.

Il quotidiano 'Il Mattino' oggi in edicola fa il punto sull'interessamento del Napoli per il centrocampista uruguagio Matias Vecino. L'ex Fiorentina è stato proposto dall'Inter, che vorrebbe cederlo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. Una formula che in questo momento il ds Giuntoli, impegnato sul fronte cessioni, non sta prendendo in considerazione: Vecino può arrivare solo a condizioni particolarmente vantaggiose, quindi in prestito con un diritto di riscatto a cifre certamente più basse dei 18 milioni di euro che vorrebbe l'Inter.

Da una decina di giorni che Tare ci sta lavorando in gran segreto, ma nelle ultime ore il nome è iniziato a circolate: è Julian Draxler il nome che potrebbe infiammare i tifosi e far tornare l'entusiasmo in casa Lazio dopo la cocente delusione per come è finita con David Silva. Il tedesco in scadenza a giugno 2021 con il PSG e la Lazio ha pronto un quinquennale a 3,5 milioni annui per convincerlo a scegliere Roma come prossima meta della sua carriera. Il tutto è però legato alla partenza di Caicedo, con l’Al Gharafa che è tornata sotto offrendo 5 milioni. Lo stesso Simone Inzaghi da tempo chiede alla società un jolly offensivo che possa far fare il definitivo salto di qualità alla rosa biancoceleste, specie in vista del ritorno in Champions League.

Lucas Paquetá continua ad essere un obiettivo concreto del Lione. Come raccolto da TMW i contatti fra il Milan ed il club francese sono costanti, i rossoneri stanno lavorando anche in queste ore per cercare di sbloccare la trattativa. L'uscita del brasiliano sarebbe fondamentale per gli ultimi acquisti del mercato rossonero.

45 milioni: è questa la richiesta della Fiorentina per Nikola Milenkovic, primo obiettivo dell'Inter in caso di cessione di Milan Skriniar. Lo slovacco è entrato nel mirino del Tottenham nelle ultime settimane e i nerazzurri si stanno guardando intorno per trovare un sostituto. Non sarà comunque facile strappare il serbo alla Fiorentina, che Commisso valuta come uno dei principali pezzi pregiati della rosa viola.

Roberto Pereyra è a un passo dal ritorno all'Udinese. Il giocatore, in uscita dal Watford dopo la retrocessione in Championship, tornerà a vestire la maglia bianconera a sei anni di distanza dall'ultima volta.

Aaron Hickey è un nuovo giocatore del Bologna. Di seguito il comunicato ufficiale del club felsineo: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Heart of Midlothian F.C. il diritto alle prestazioni sportive del difensore Aaron Hickey".

Lucien Agoumé allo Spezia, adesso è ufficiale. Il centrocampista classe 2002 ha siglato l'accordo che lo legherà per questa stagione sportiva alla squadra di Vincenzo Italiano, arrivando in prestito dall’Inter. Il suo contratto è stato depositato in Lega.

Con un comunicato ufficiale la Sampdoria ha annunciato di aver ceduto allo Spezia Julian Jeffrey Chabot. Di seguito il testo con la formula dell'operazione: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione e contro-opzione, allo Spezia Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Julian Jeffrey Chabot".

Jawad El Yamiq è un nuovo giocatore del Valladolid. Il difensore marocchino lascia così il Genoa a titolo definitivo, firmando un contratto fino al 2024 col club di proprietà di Ronaldo. Già da domani il classe '92 sarà a disposizione del tecnico Gonzalez.

CHELSEA, CONTRATTO QUINQUENNALE PER EDUARD MENDY. ARRIVA DAL RENNES. BAYER LEVERKUSEN, TESSERATO IL COLOMBIANO ARIAS. NUOVO COLPO IN PROSPETTIVA PER IL BORUSSIA DORTMUND: PRESO IL 16ENNE BYNOE-GITTENS. VILLARREAL, RINNOVO FINO AL GIUGNO 2025 PER ALFONSO PEDRAZA

E' arrivata anche l'ufficialità: Edouard Mendy è un nuovo giocatore del Chelsea. Il portiere senegalese approda a Stamford Bridge dal Rennes con contratto quinquennale.

Come anticipato nella giornata di ieri, Santiago Arias (28) è passato al Bayer Leverkusen. Il terzino colombiano, più volte accostato all'Italia, si trasferisce dall'Atletico Madrid con la formula del prestito annuale con opzione di acquisto.

Jamie Bynoe-Gittens, nazionale inglese Under 17, è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Il 16enne attaccante, che è cresciuto nelle giovanili del Manchester City, spera di ripercorrere le orme di Jadon Sancho. L'annuncio ufficiale è stato dato dal club giallonero, che ha riportato le parole del ds Zorc.

Con una nota sui propri canali ufficiali il Villarreal ha comunicato il rinnovo fino al giugno 2025 per il difensore Alfonso Pedraza.