© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Grazie al gol realizzato nel primo tempo di Napoli-Atalanta, l'attaccante belga Dries Mertens ha staccato Edinson Cavani nella classifica dei migliori marcatori della storia del club partenopeo: 105 reti contro le 104 del Matador. Adesso l'ex PSV in questa speciale graduatoria è al quarto posto: meglio di lui solo Sallusto (110), Maradona (115) e Hamsik (121).

Maradona nel mirino - Calcolando solo le reti realizzate in Serie A, per Mertens si tratta del gol numero 80. Anche in questa graduatoria (primo Vojak con 102 reti) è al quarto posto, a un gol da Maradona.