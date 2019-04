Mertens-Napoli, prove di rinnovo per restare e raggiungere Hamsik

© foto di Insidefoto/Image Sport

Quale futuro per Dries Mertens? Il belga è arrivato a quota 104 gol con la maglia del Napoli, ha superato Edinson Cavani e punta Marek Hamsik che ha salutato a quota 121. Diciassette gol sono pochi, per Mertens, ma ci vorrà comunque del tempo per realizzarli, magari una semplice stagione, la prossima. Ma per essere ancora a Napoli il belga dovrà trovare l'accordo con la società. Il suo contratto scade nel 2020 e le ipotesi non possono che essere le seguenti: rinnovo alle cifre che proporrà il suo club, leggermente più basse dello stipendio attuale, oppure addio con offerta che accontenti tutti. Ma Mertens è legato al Napoli, non vorrebbe separarsene, e questo primato intende raggiungerlo, l'ha spiegato più volte durante le interviste e lo conferma ogni volta in campo, quando esulta ad ogni gol che lo conduce alla storia. Lo scrive il quotidiano Il Roma.