Mertens punge, il Napoli regge l'urto: azzurri avanti 1-0 a Liverpool al 45'

Un Napoli unito chiude in vantaggio il primo tempo della gara di Anfield: 1-0 sul Liverpool al 45’. La firma? La solita. Dries Mertens aveva già vinto tutto battendo un gigante come Van Dijk nel contrasto aereo. Poi è scattato sul pallone di Di Lorenzo e ha incrociato alle spalle di Alisson: al 21’, la Kop gelata dal Ciro belga, sempre più vicino a Mark Hamsik come miglior marcatore nella storia azzurra. Grande attesa per il controllo del VAR, ma è tutto buono, tutto regolare, tutto vero. Prima e dopo la rete di Mertens: un buon avvio del Liverpool, che al quarto d’ora perde Fabinho per infortunio, ma senza grossi patemi per Meret. Poi una reazione fatta di tanto possesso palla, raramente in grado di rompere le linee difensive degli ospiti, effettivamente molto compatti. Più di un brivido, nel finale, vissuto tutto in difesa: la combinazione Mané-Firmino, col cross del numero 10 intercettato da Koulibaly. Poi un rigore reclamato dai padroni di casa (contatto tra lo stesso Mané e Di Lorenzo), e infine un forcing durato tutto il recupero (quattro minuti). Per ora, il Napoli tiene. E all’intervallo si gode il vantaggio, 1-0 a Liverpool. Con la firma di Mertens.