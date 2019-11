© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dries Mertens coltiva ancora la flebile speranza di trovare un'intesa per il rinnovo col Napoli, ma De Laurentiis era già stato decisamente chiaro prima che accadesse l'ammutinamento legato al ritiro. Lo strappo ha complicato ulteriormente i rapporti e ora il belga si guarda intorno. L'Inter è un'idea più del suo entourage che una reale trattativa. Ci sarebbe la possibilità di emigrare negli Stati Uniti, ma per il momento, in cima ai pensieri di Ciro, c'è solo la maglia azzurra. A riportarlo è La Repubblica.