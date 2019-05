Messaggio del Chievo dopo lo 0-0: "Finita la carriera del nostro capitano"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' finita 0-0 la partita tra Frosinone e ChievoVerona, l'ultima gara in questa Serie A per due squadre che già da qualche settimane erano matematicamente retrocesse in Serie B. Quella dello Stirpe, però, è stata anche l'ultima gara da calciatore di Sergio Pellissier. Questo il messaggio del club clivense dopo il triplice fischio: "Finisce qui il campionato e finisce qui la carriera da calciatore del nostro capitano Sergio Pellissier. Grazie di tutto Sergio! Grazie con tutto il cuore".