Messi a 0. Perché i tifosi del Manchester United possono sognare

© foto di Imago/Image Sport

Lionel Messi via da Barcellona, e per giunta a parametro zero. Sembra fantascienza, ma le ultime frizioni con il segretario tecnico Eric Abidal e la conferma di quest'ultimo dopo il colloquio col presidente Josep Maria Bartomeu hanno reso il futuro dell'asso argentino meno certo. Il contratto della Pulga è in scadenza nel 2021 ma una clausola del contratto permetterà a Messi di svicolarsi con un anno d'anticipo, quindi già questa estate. Chi potrebbe permettersi il 10 dell'Argentina che, al momento, guadagna 39 milioni netti a stagione?

Perché può andare al Manchester United - Per fatturato, lo United nonostante i fallimenti sportivi degli ultimi anni è il terzo club di calcio più importante al mondo dopo le due big di Spagna. Per blasone, è col Liverpool la squadra più importante d'Inghilterra e l'idea di approdare una società che ha bisogno proprio di un campione del suo livello per (finalmente) ripartire dopo la lunga era Ferguson potrebbe rivelarsi sfida stuzzicante.

Poi c'è lo sponsor Adidas, che spera da tempo in un trasferimento della sua stella più importante e ha investito nello United come in pochissime altre società al mondo. Infine l'ingaggio, con lo United che non farebbe fatica a concedere carta bianca al 10 dell'Argentina. Quale modo migliore di ingaggiare Messi per conciliarsi con tifosi ormai in aperta contestazione?

Perché è difficile l'accordo col Manchester United - Dopo 25 giornate di Premier League è a sei punti dal quarto posto: non dovesse qualificarsi in Champions League, difficile pensare che Messi possa ripartire da una squadra che non partecipa alla più importante competizione per club. Da ormai troppi anni lo United vive un progetto tecnico poco chiaro e di campioni ormai ne sono rimasti ben pochi, nonostante le centinaia di milioni di euro spesi per provare (fin qui, senza successo) a rilanciare il progetto. Lo stesso Pogba, una delle ultime star rimaste in rosa, ha già chiarito la sua posizione: in estate vuole andare via. A questo c'è da aggiungere che Messi, dovesse decidere di lasciare Barcellona, avrebbe la possibilità di andare a giocare a Milano piuttosto che a Parigi o a Londra. E Manchester, da questo punto di vista, non regge il confronto.